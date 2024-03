VIVA COSTA BRAVA Lloret de Mar Lloret de Mar, jeudi 18 juillet 2024.

VIVA COSTA BRAVA dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 – 31 juillet Lloret de Mar 1195 € Transport au départ de Paris/IDF inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-18T08:00:00+02:00 – 2024-07-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-31T08:00:00+02:00 – 2024-07-31T23:00:00+02:00

Séjour de 14 jours : du 18 au 31 juillet 2024

Le camping où notre groupe est hébergé se trouve à Lloret de Mar, dans la partie la plus méridionale de la Costa Brava. De profonde tradition maritime, c’est aujourd’hui l’un des plus grands centres touristiques de la façade méditerranéenne de Gérone. Aux plages et calanques aux eaux cristallines vient s’ajouter un intéressant centre historique.

Au programme : Activités nautiques (séances de flyfish, bouée et/ou banane tractée), Aquapark, Excursion à Barcelone et découverte de la villef, Parcs aquatiques, Journée au plus grand parc d’attractions d’Espagne Port Aventura, Baignades en mer et à la piscine du camping, Randonnées pédestres à la découverte de l’arrière pays, Sports collectifs : beach volley, football, tennis de table… , Activités manuelles et d’expression, Veillées à thèmes chaque soir…

Tout au long du séjour, découverte du monde des Jeux Olympiques avec des activités de création (drapeaux, hymne, flamme olympique…) en préparation de la journée « Grandes Olympiades ». Une cérémonie de clôture pourra même être organisée à la fin du séjour avec remise de médailles.

CAMPING SANTA ELENA 17310 LLORET DE MAR Lloret de Mar 17310 la Selva Catalogne