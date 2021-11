Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Viva Cinéma : le cinéma et la Chine Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Annecy Haute-Savoie Annecy A l’occasion de la projection du film documentaire Une nouvelle ère, la médiathèque Bonlieu vous convie à un bref aperçu de la Chine au cinéma. mediathequebonlieu@annecy.fr +33 4 50 33 87 00 https://bibliotheques.annecy.fr/ Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès Annecy

