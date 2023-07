Marseille fête ses centres sociaux Viuex-Port – Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement, 22 juillet 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Ville de Marseille organise une grande journée festive pour les enfants des centres sociaux.. Enfants

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Viuex-Port – Hôtel de Ville

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The City of Marseille is organizing a big day of festivities for the children of its social centers.

La ciudad de Marsella organiza una jornada festiva para los niños de sus centros sociales.

Die Stadt Marseille organisiert einen großen Festtag für die Kinder der Sozialzentren.

Mise à jour le 2023-07-17 par Ville de Marseille