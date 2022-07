Vit’visite

Vit’visite, 18 août 2022, . Vit’visite



2022-08-18 18:00:00 – 2022-08-18 19:30:00 Vous voulez découvrir l’histoire de Richelieu

tout en vous amusant ?

Vous cherchez un spectacle insolite et musical à vivre en famille ? Nous avons la solution !

Laissez-vous entraîner par Wenceslas-Christian et Marie-Odile, les deux guides fantaisistes de la surprenante Vit’Visite, qui ont pour mission de vous faire découvrir tous les secrets de la ville ! Que vous soyez vacanciers à Richelieu ou richelais.es en vacances, laissez-vous tenter par cette visite décalée et surprenante, où se mêlent théâtre,

