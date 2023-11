SAINT NICOLAS A VITTEL Vittel, 2 décembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Au programme :

Salle du Moulin : animations enfants de 15h30 à 18h30

Structures gonflables / Maquilleur spécial /Jouets en bois…

– Déambulation au Parking Badenweiler : Les Souffleurs de rêves

1er Passage : 16h30 à 17h00

2eme Passage : 17h20 à 17h50

– Prestation musicale au Parking Badenweiler : Ensemble de saxophone

17h00 à 17h20

– Spectacle Mapping Vidéo sur la façade du service Culturel à partir de 18h00 en présence de Saint Nicolas et Père Fouettard.

– Rencontre avec Saint Nicolas et père fouettard après le spectacle du Mapping Vidéo.. Tout public

Samedi 2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Vittel 88800 Vosges Grand Est



On the program:

Salle du Moulin: children’s entertainment from 3:30pm to 6:30pm

Inflatable structures / Special make-up artist / Wooden toys…

– Badenweiler parking lot stroll: Les Souffleurs de rêves

1st Passage: 4:30 pm to 5:00 pm

2nd Passage: 5.20pm to 5.50pm

– Musical performance at Parking Badenweiler: Saxophone ensemble

5:00 pm to 5:20 pm

– Video Mapping show on the façade of the Cultural Service from 6:00 p.m. in the presence of Saint Nicolas and Père Fouettard.

– Meeting with Saint Nicolas and Père Fouettard after the Video Mapping show.

En el programa:

Sala del Molino: animación infantil de 15.30 a 18.30 h

Estructuras hinchables / Maquillaje especial / Juguetes de madera…

– Deambulando por el aparcamiento de Badenweiler: Les Souffleurs de rêves (Sopladores de sueños)

1er Pasaje: de 16:30 a 17:00

2º Pasaje: de 17:20 a 17:50

– Actuación musical en el aparcamiento de Badenweiler: Conjunto de saxofones

17.00 a 17.20 h

– Proyección de vídeo mapping en la fachada del Servicio Cultural a partir de las 18.00 h en presencia de San Nicolás y del Padre Fouettard.

– Encuentro con Saint Nicolas y Père Fouettard después de la proyección de Video Mapping.

Auf dem Programm stehen:

Salle du Moulin: Kinderanimationen von 15:30 bis 18:30 Uhr

Hüpfburgen / Spezielles Make-up / Holzspielzeug…

– Umzug am Parkplatz Badenweiler: Les Souffleurs de rêves (Die Traumbläser)

1. Durchgang: 16.30 bis 17.00 Uhr

2. Durchgang: 17.20 bis 17.50 Uhr

– Musikalische Darbietung auf dem Parkplatz Badenweiler: Saxophon-Ensemble

17.00 bis 17.20 Uhr

– Video-Mapping-Show an der Fassade des Kulturdienstes ab 18.00 Uhr in Anwesenheit von Nikolaus und Knecht Ruprecht.

– Treffen mit Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht nach der Video-Mapping-Show.

Mise à jour le 2023-11-10 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE