MARCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX Vittel

Vosges MARCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX Vittel, 2 octobre 2023, Vittel. Vittel,Vosges Marché de producteurs locaux tous les lundis avec une dizaine d’exposants :

bières, fruits, légumes, fromages, glaces, biscuits, bijoux, shitakés, soins du corps…. Tout public

Lundi 2023-10-02 17:30:00 fin : 2023-10-02 19:00:00. 0 EUR. Vittel 88800 Vosges Grand Est



Local farmers’ market every Monday with a dozen exhibitors:

beer, fruit, vegetables, cheese, ice cream, cookies, jewelry, shitakés, body care… Mercado de productores locales todos los lunes con una decena de puestos:

cervezas, frutas, verduras, quesos, helados, galletas, bisutería, shitakés, productos de higiene corporal… Markt für lokale Produzenten jeden Montag mit einem Dutzend Ausstellern:

Markt für lokale Produzenten jeden Montag mit einem Dutzend Ausstellern:

bier, Obst, Gemüse, Käse, Eis, Kekse, Schmuck, Shitake, Körperpflegeprodukte…

