MASTER CUIVRES Vittel, 1 juillet 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Pour la 7ème édition de « Master Cuivres 2023 », l’école de musique et danse de Vittel a programmé plusieurs ensembles de cuivres d’esthétiques différentes, deux fanfares de rue, un ensemble de cors, un orchestre à l’école, un ensemble de gros cuivres accompagné de la classe de musiques actuelles, un quintette de la Haute École des Arts du Rhin et ses invités et enfin, l’exceptionnel ¿Who’sTheCuban? Orchestra.

Samedi 1er juillet

• 19h30 barbecue organisé par l’orchestre d’harmonie de la ville de Vittel. (Salle du Moulin)

Réservations : 06 40 60 27 91 (13€ assiette – boisson – dessert)

• 20h30 concert exceptionnel de ¿Who’sTheCuban? Orchestra (Parking Badenweiler). Tout public

For the 7th edition of « Master Cuivres 2023 », the Vittel School of Music and Dance has programmed several brass ensembles of different aesthetics, two street brass bands, a horn ensemble, a school orchestra, a large brass ensemble accompanied by the contemporary music class, a quintet from the Haute École des Arts du Rhin and its guests, and finally, the exceptional ¿Who’sTheCuban? Orchestra.

Saturday, July 1

? 7.30pm barbecue organized by the Vittel Town Band (Salle du Moulin)

Reservations: 06 40 60 27 91 (13? plate – drink – dessert)

? 8:30pm special concert by ¿Who’sTheCuban? Orchestra (Parking Badenweiler)

Para la 7ª edición de « Master Cuivres 2023 », la Escuela de Música y Danza Vittel ha programado varios conjuntos de metales de diferentes estéticas, dos bandas de música callejeras, un conjunto de trompas, una orquesta escolar, un gran conjunto de metales acompañado por la clase de música contemporánea, un quinteto de la Haute École des Arts du Rhin y sus invitados y, por último, la excepcional ¿Who’sTheCuban? Orquesta.

Sábado 1 de julio

? 19.30 h Barbacoa organizada por la Banda Municipal de Vittel (Salle du Moulin)

Reservas: 06 40 60 27 91 (13? plato – bebida – postre)

? 20.30 h: concierto especial de la orquesta ¿Who’sTheCuban? (aparcamiento de Badenweiler)

Ausgabe von « Master Cuivres 2023 » hat die Musik- und Tanzschule Vittel mehrere Blechbläserensembles unterschiedlicher Ästhetik, zwei Straßenkapellen, ein Hörnerensemble, ein Schulorchester, ein großes Blechbläserensemble, das von der Klasse für aktuelle Musik begleitet wird, ein Quintett der Haute École des Arts du Rhin und seine Gäste und schließlich das außergewöhnliche ¿Who’sTheCuban? Orchester.

Samstag, 1. Juli

? 19.30 Uhr Grillparty, organisiert vom Blasorchester der Stadt Vittel (Salle du Moulin)

Reservierungen: 06 40 60 27 91 (13? Teller – Getränk – Dessert)

? 20.30 Uhr Sonderkonzert des ¿Who’sTheCuban? Orchestra (Parkplatz Badenweiler)

