Claudio Capéo – Tournée PALAIS DES CONGRES, 13 avril 2024, VITTEL.

Claudio Capéo – Tournée PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-04-13 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation. Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or). Ses derniers albums « Tant que rien ne m’arrête » et « Penso a te », tous les deux certifiés disques de platine lui ont permis de s’installer durablement dans le paysage musical français.Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit son ascension ! Il repartira sur les routes à partir de l’automne 2023, accompagné de ses fidèles musiciens, pour une nouvelle grande tournée des Zénith dans toute la France.

PALAIS DES CONGRES VITTEL 1 Avenue Bouloumié Vosges

