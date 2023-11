Christelle Chollet – Reconditionnée (Tournée) PALAIS DES CONGRES, 9 février 2024, VITTEL.

Christelle Chollet – Reconditionnée (Tournée) PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Théâtre André Malraux (L-R-21-584 ; L-R-21-443 ; L-R-21-302) présente ce spectacle. CHRISTELLE CHOLLETReconditionnéeOn connait tous l’énergie contagieuse de Christelle Chollet : un mélange de peps, de franchise et de simplicité désarmante.Elle a, à deux reprises, en 2015 et 2018, galvanisé le public du TAM. Retrouvez-la sous un nouveau jour ! Dans la peau de Nabilou l’influenceuse, d’une love coach, d’une DJ, de Ferdinand le taureau, d’une prof, d’une prédatrice sexuelle ainsi que des tubes reconditionnés à sa sauce !Sketchs, folies et rock’n’roll, Christelle sort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. Un pur régal !Réservation PMR : 01 47 32 24 42 Christelle Chollet

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRES VITTEL 1 Avenue Bouloumié Vosges

29.0

EUR29.0.

