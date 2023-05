Fête de la Musique Place de la Mairie, 21 juin 2023, Vittefleur.

Fête de la Musique à Vittefleur. 3 groupes de musique seront présents.

Buvette et restauration sur place.

A partir de 18h30, place de la Mairie..

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Place de la Mairie

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



Music Festival in Vittefleur. 3 music groups will be present.

Refreshments and food on the spot.

From 6:30 pm, place de la Mairie.

Fiesta de la Música en Vittefleur. habrá 3 grupos musicales.

Refrescos y comida in situ.

A partir de las 18.30 h, place de la Mairie.

Fête de la Musique in Vittefleur. 3 Musikgruppen werden anwesend sein.

Getränke und Speisen vor Ort.

Ab 18:30 Uhr auf dem Rathausplatz.

Mise à jour le 2023-05-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité