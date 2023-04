Animation nature : les dragons du lac Lac de Caniel, 17 juin 2023, Vittefleur.

A cette période les libellules changent de vie. Elles passent du monde aquatique au monde aérien. Venez observer cette transformation et découvrir le monde se ces véritables dragons du lac !

RDV à 14h au lac de Caniel.

Durée : 2h.

Gratuit, mais réservation obligatoire (nombre de participants limité)..

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 16:00:00. .

Lac de Caniel Rue du Dessous des Bois

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



At this period the dragonflies change their life. They pass from the aquatic world to the aerial world. Come to observe this transformation and discover the world of these true dragons of the lake!

RDV at 2pm at the lake of Caniel.

Duration: 2 hours.

Free, but reservation is required (limited number of participants).

En este momento, las libélulas cambian de vida. Pasan del mundo acuático al aéreo. Ven a observar esta transformación y descubre el mundo de estos auténticos dragones del lago

Punto de encuentro a las 14 h en el lago de Caniel.

Duración: 2 horas.

Gratuito, pero es necesario reservar (número limitado de participantes).

In dieser Zeit verändern die Libellen ihr Leben. Sie wechseln von der Wasser- in die Luftwelt. Beobachten Sie diese Verwandlung und entdecken Sie die Welt dieser wahren Drachen des Sees!

Treffpunkt: 14 Uhr am See von Caniel.

Dauer: 2 Stunden.

Kostenlos, aber Reservierung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl).

Mise à jour le 2023-03-30 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité