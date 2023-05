Fête du nautisme au Lac de Caniel Base de loisirs du Lac de Caniel, 4 juin 2023, Vittefleur.

Le nautisme est à l’honneur au Lac de Caniel, de nombreuses animations seront proposées gratuitement.

De 10h à 12h sur réservation au 02.35.57.93.20

Ecole de Voile « Les Moussaillons du Lac » : Voile Radio Commandée (à partir de 9 ans)

De 14h à 17h30 sur réservation au 02.35.57.93.20

Ecole de Voile « Les Moussaillons du Lac » : découverte de la Voile sur Funboat, Ludic, Zest … (à partir de 8 ans)

De 14h à 20h sur réservation au 02.35.57.97.00

Base de Loisir du Lac : Téléski nautique – 1 heure acheté = 1heure offerte (à partir de 10ans).

2023-06-04

Base de loisirs du Lac de Caniel Rue du Dessous des Bois

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



Boating is in the spotlight at the Lac de Caniel, with many free activities on offer.

From 10am to 12pm, reservation required at 02.35.57.93.20

Sailing school » Les Moussaillons du Lac » : Radio controlled sailing (from 9 years old)

From 2:00 pm to 5:30 pm on reservation at 02.35.57.93.20

Sailing School » Les Moussaillons du Lac » : Discovery of Sailing on Funboat, Ludic, Zest ? (from 8 years old)

From 2 pm to 8 pm, reservation required at 02.35.57.97.00

Base de Loisir du Lac : Water-skiing ? 1 hour bought = 1 hour free (from 10 years old)

Los deportes náuticos son los protagonistas en el Lac de Caniel, con numerosas actividades gratuitas.

De 10.00 a 12.00 h con reserva previa en el 02.35.57.93.20

Escuela de vela » Les Moussaillons du Lac » : vela radio controlada (a partir de 9 años)

De 14h a 17h30 con reserva al 02.35.57.93.20

Escuela de vela » Les Moussaillons du Lac » : descubrimiento de la vela en Funboat, Ludic, Zest… (a partir de 8 años)

De 14:00 a 20:00 previa reserva al 02.35.57.97.00

Base de Loisir du Lac : Esquí acuático ? 1 hora comprada = 1 hora gratis (a partir de 10 años)

Der Wassersport steht am Lac de Caniel im Vordergrund. Es werden zahlreiche kostenlose Veranstaltungen angeboten.

Von 10 bis 12 Uhr mit Reservierung unter 02.35.57.93.20

Segelschule « Les Moussaillons du Lac »: Funkgesteuertes Segeln (ab 9 Jahren)

Von 14 bis 17.30 Uhr nach Reservierung unter 02.35.57.93.20

Segelschule « Les Moussaillons du Lac »: Entdeckung des Segelns auf Funboat, Ludic, Zest? (ab 8 Jahren)

Von 14 bis 20 Uhr auf Reservierung unter 02.35.57.97.00

Base de Loisir du Lac: Wasserskilift ? 1 Stunde gekauft = 1 Stunde geschenkt (ab 10 Jahren)

