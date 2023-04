Promenade gourmande en Côte d’Albâtre, les hauts de Vittefleur ! Vittefleur Vittefleur Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Vittefleur

Promenade gourmande en Côte d'Albâtre, les hauts de Vittefleur !
Parking de l'Eglise Vittefleur Seine-Maritime

2023-05-13 14:00:00 – 2023-05-13 18:00:00

Seine-Maritime Vittefleur . Le temps d’un après-midi venez découvrir notre territoire à travers une petite randonnée accompagnée et commentée.

Nous partirons à la découverte de la Vallée de la Durdent, au départ du village du village de Vittefleur . Lors de cette sortie (un peu moins de 8km), un goûter terroir vous sera offert.

Au programme : petite marche, découverte de l’environnement et du patrimoine local, moments conviviaux.

Activité gratuite, places limitées (pour chaque boucle seront prioritaires les nouveaux inscrits afin que chacun est la possibilité de découvrir l’une des 4 sorties de la saison).

Heure du Rendez-vous : 14h

Durée : environ 4h Vittefleur

