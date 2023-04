Séance multisport « disc golf » Salle Paul Lecordier, 27 avril 2023, Vittefleur.

Le pôle sport de la Côte d’Albâtre vous propose une séance sportive de disc golf.

Réservation obligatoire auprès du pôle sport. Pour les jeunes de 6 à 14 ans.

Séances de 10h à 12h.

Durée 2h. RDV salle Paul Lecordier.

Tarif 17€/séance

Pendant les vacances, les séances multisport, c’est tout un programme !!

Lundi > VTT

Mardi > roller

Mercredi > escalade

Jeudi > disc golf

Vendredi > géocaching.

2023-04-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-27 12:00:00. .

Salle Paul Lecordier

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



The sport pole of the Côte d’Albâtre proposes you a sport session of disc golf.

Reservation required at the sports center. For young people from 6 to 14 years old.

Sessions from 10am to 12pm.

Duration 2 hours. Meeting point at the Paul Lecordier room.

Price 17?/session

During the vacations, the multisport sessions are a whole program!

Monday > mountain biking

Tuesday > rollerblading

Wednesday > rock climbing

Thursday > disc golf

Friday > geocaching

El centro deportivo de la Côte d’Albâtre le propone una sesión de disc golf.

Reserva obligatoria en el centro deportivo. Para jóvenes de 6 a 14 años.

Sesiones de 10.00 a 12.00 horas.

Duración 2 horas. Punto de encuentro en la sala Paul Lecordier.

Precio: 17 euros por sesión

Durante las vacaciones, ¡las sesiones multideportivas son todo un programa!

Lunes > bicicleta de montaña

Martes > patinaje

Miércoles > Escalada

Jueves > disc golf

Viernes > geocaching

Der Sportpol der Alabasterküste bietet Ihnen eine sportliche Sitzung mit Disc Golf an.

Reservierung beim Sportpol erforderlich. Für Jugendliche von 6 bis 14 Jahren.

Sitzungen von 10 bis 12 Uhr.

Dauer: 2 Stunden. RDV Saal Paul Lecordier.

Tarif 17?/Sitzung

In den Ferien ist bei den Multisportkursen ein ganzes Programm geboten!!!

Montag > Mountainbike

Dienstag > Inlineskating

Mittwoch > Klettern

Donnerstag > Disc Golf

Freitag > Geocaching

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité