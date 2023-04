Séance multisport « Roller » Salle Lecordier, 18 avril 2023, Vittefleur.

Le pôle sport de la Côte d’Albâtre vous propose une séance sportive de roller.

Réservation obligatoire auprès du pôle sport. Pour les jeunes de 6 à 14 ans.

De 10h à 12h.

RDV à la salle Lecordier de Vittefleur. Durée 2h.

Tarif 17€/séance

Prévoir une tenue de sport et de l’eau.

Pendant les vacances, les séances multisport, c’est tout un programme !!

Lundi > VTT

Mardi > roller

Mercredi > escalade

Jeudi > disc golf

Vendredi > géocaching.

2023-04-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-18 12:00:00. .

Salle Lecordier

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



The sport pole of the Côte d’Albâtre proposes you a sports session of roller.

Reservation required at the sports center. For young people from 6 to 14 years old.

From 10am to 12pm.

Meeting point at the Lecordier room in Vittefleur. Duration 2 hours.

Price 17?/session

Bring a sports outfit and water.

During the vacations, the multisport sessions are a whole program!

Monday > mountain biking

Tuesday > rollerblading

Wednesday > climbing

Thursday > disc golf

Friday > geocaching

El centro deportivo Côte d’Albâtre le propone una sesión de patinaje.

Reserva obligatoria en el centro deportivo. Para jóvenes de 6 a 14 años.

De 10.00 a 12.00 h.

Punto de encuentro en la sala Lecordier de Vittefleur. Duración: 2 horas.

Precio: 17 euros por sesión

Llevar ropa deportiva y agua.

Durante las vacaciones, ¡las sesiones multideporte son todo un programa!

Lunes > bicicleta de montaña

Martes > patinaje

Miércoles > escalada

Jueves > disc golf

Viernes > geocaching

Der Sportpol der Alabasterküste bietet Ihnen eine sportliche Sitzung auf Inlineskates an.

Reservierung beim Sportpol erforderlich. Für Jugendliche von 6 bis 14 Jahren.

Von 10 Uhr bis 12 Uhr.

RDV in der Lecordier-Halle in Vittefleur. Dauer: 2 Stunden.

Preis 17?/Sitzung

Bitte Sportkleidung und Wasser mitbringen.

Während der Ferien ist das Multisportprogramm ein ganzes Programm!!!

Montag > Mountainbike

Dienstag > Inlineskating

Mittwoch > Klettern

Donnerstag > Disc Golf

Freitag > Geocaching

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité