Fêu Fouad Boussouf THEATRE JEAN VILAR, 8 mars 2024, VITRY SUR SEINE.

Fêu Fouad Boussouf THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:00 (2024-03-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Le feu crépite, le feu bouge sans cesse, le feu danse sur sa propre musique. Le feu explose, se calme, se tord, se plie, se tend, s’échappe en fumée. Danser comme si on dansait autour du feu, comme si on dansait le feu, appelle l’orange, le rouge et le chaud, appelle un cercle de corps suspendus et de postures incontrôlées. Dans sa prochaine création Fêu, qui prolonge à la fois le geste de Näss et de Burn to shine, Fouad Boussouf poursuit son exploration de l’énergie collective, de la communion au plateau, de la continuité du mouvement, ici circulaire, avec onze danseuses. Respirer, souffler, expulser, crier, haleter, ne jamais poser les deux pieds au sol en même temps, sauter pour sentir la chute, et rejaillir, encore. Seules et toujours ensemble, les danseuses explorent une danse physique et terrestre qui brûle, épuise, sans jamais cesser d’engendrer des élans renouvelés, des axes titubants que l’on dessine pour rester debout, et mieux tourner. Fêu (Fouad Boussouf) Fêu (Fouad Boussouf)

THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne

