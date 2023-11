Love is in the Hair THEATRE JEAN VILAR Love is in the Hair THEATRE JEAN VILAR, 26 janvier 2024, VITRY SUR SEINE. Love is in the Hair THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:00 (2024-01-26 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Défrisé, lissé, tissé, perruqué… Le cheveu crépu serait-il la métaphore de l’identité malmenée ? Ce spectacle théâtral, musical et dansé fait entendre les préoccupations et les désirs d’une génération afropéenne décomplexée. Jean-François Auguste Jean-François Auguste Votre billet est ici THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne 20.0

