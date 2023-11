Corine THEATRE JEAN VILAR, 20 janvier 2024, VITRY SUR SEINE.

Corine THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

CORINE Corine saison 2 est à la fois, comme l’écrivait Verlaine (et Mylène Farmer) « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Avec son nouvel album R (mars 2023) Corine se réinvente. La diva étincelante qui s’appuyait sur la disco-pop des années 80 et des paroles faussement candides, à la façon d’un Philippe Katerine au féminin, a mûri. Plus affirmée, la chanteuse revendique des textes plus nuancés où affleure une vulnérabilité nouvelle. Elle ne s’assagit pas pour autant et cultive un art de l’entertainment et de la flamboyance qui la hisse au niveau de Róisín Murphy (Moloko) ou Alison Goldfrapp mâtinées de Sheila période « Spacer ». 1ère partie : La Briochée Participante de la saison 1 de Drag Race France et créature chantante chez Madame Arthur, La Briochée vient vous faire découvrir son univers musical avec ses propres chansons pour une première partie pop-electro et dansante Corine Corine

Votre billet est ici

THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici