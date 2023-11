Tangomotán + Mimaa THEATRE JEAN VILAR, 17 novembre 2023, VITRY SUR SEINE.

Tangomotán + Mimaa THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Tangomotán revisite avec audace cette musique née dans les faubourgs de Buenos Aires pour offrir sur scène un tango augmenté, fougueux et généreux ! MIMAA fait se rencontrer trap et flamenco, puisant son inspiration dans ses origines espagnoles, la culture gitane et une nouvelle scène latino hybride. Tangomotan, Mimaa Tangomotan, Mimaa

THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne

