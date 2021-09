Vitry-sur-Seine Bibliothèque Nelson Mandela Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Belles Mimines Bibliothèque Nelson Mandela Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Belles Mimines Bibliothèque Nelson Mandela, 2 octobre 2021 10:30, Vitry-sur-Seine. Samedi 2 octobre, 10h30 Sur place Entrée libre https://www.bm-vitry94.fr/Default/doc/AGENDA/32, souris.dansent@gmail.com Cette petite forme à quatre mains et deux voix est spécialement conçue pour les tout-petits dès 6 mois. Ce spectacle de la Compagnie les Souris Dansent, d’une durée de 25 minutes, vous propose des tableaux poétiques où l’on retrouve les incontournables jeux de doigts, des comptines, des chansons et du théâtre d’objet avec des animaux, des légumes, des petits poissons, un poireau, et bien d’autres personnages … Les tout-petits sont un public à part, très sensibles au moindre mouvement, ils demandent une interprétation et une présence toutes particulières. Les mains gantées de blanc nous présentent des petits personnages et se transforment au fil du spectacle . Les gestes sont ronds, fondus enchaînés. Les instruments ont un son très doux : le glockenspiel et un œuf maracas accompagnent la voix humaine… . Le public est installé au plus près pour créer une intimité, voir une complicité avec les enfant. Tout participe à la magie du spectacle. Le tout avec un humour qui enchantera petits et Grands! Bibliothèque Nelson Mandela 26/34 avenue Maximilien Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine 94400 Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne samedi 2 octobre – 10h30 à 11h00

Détails Heure : 10:30 - 11:00 Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Bibliothèque Nelson Mandela Adresse 26/34 avenue Maximilien Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine Ville Vitry-sur-Seine Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Nelson Mandela Vitry-sur-Seine