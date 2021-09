Vitry-le-François Médiathèque Albert Camus Marne, Vitry-le-François Vitry sous PARAPL’OUÏE Médiathèque Albert Camus Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Albert Camus

### Bords2Scènes vous propose une expérience insolite, une balade sonore sous un parapluie connecté pour visiter la ville de François Ier. Une histoire de Vitry-le-François au creux de l’oreille, pour un dispositif singulier. Car c’est au son d’un parapluie sonore que vous découvrirez ce récit en musiques, au rythme d’une déambulation par les chemins de traverse vitryats. Une création d’olivia Kryger et Nicolas Larmignat.

Gratuit. Réservation obligatoire. Départ toutes les 30 min à partir de 14h. Dernier départ à 16h. Rendez-vous à la Médiathèque Albert Camus.

Bords2Scènes vous propose une expérience insolite, une balade sonore sous un parapluie connecté pour visiter la ville de François Ier. Médiathèque Albert Camus 2 rue Charles Péguy, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Médiathèque Albert Camus Adresse 2 rue Charles Péguy, 51300 Vitry-le-François Ville Vitry-le-François lieuville Médiathèque Albert Camus Vitry-le-François