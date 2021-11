Vitry-le-François Médiathèque François Mitterrand Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Conférence sur le peintre Suzanne VALADON par Madame PARMENTIER Médiathèque François Mitterrand Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Conférence sur le peintre Suzanne VALADON par Madame PARMENTIER Médiathèque François Mitterrand Vitry-le-François, 10 novembre 2021 14:00, Vitry-le-François. Mercredi 10 novembre, 14h00 Sur place Tarif 7 euros – Masque et pass-sanitaire obligatoires Conférence sur le peintre Suzanne VALADON par Madame PARMENTIER Médiathèque François Mitterrand Vitry-le-François 60 Rue du 11 Novembre 1918 51300 Vitry-le-François 51300 Vitry-le-François Marne mercredi 10 novembre – 14h00 à 16h00

