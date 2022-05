IUTL : Conférence de M. Jean-François BOULANGER Espace Paul Bert Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

IUTL : Conférence de M. Jean-François BOULANGER Espace Paul Bert Vitry-le-François, 12 décembre 2019 14:30, Vitry-le-François. Jeudi 12 décembre 2019, 14h30 Sur place Adhésion à l’IUTL jpjiutl@free.fr, 07 81 19 35 68, 06 07 33 46 23, https://www.facebook.com/groups/485035305598941/ Histoire : La Russie de Tolstoï à Poutine. Espace Paul Bert Vitry-le-François 5 rue Sainte-Barbe 51300 Vitry-le-François 51300 Vitry-le-François Centre Marne jeudi 12 décembre 2019 – 14h30 à 16h30

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Espace Paul Bert Vitry-le-François Adresse 5 rue Sainte-Barbe 51300 Vitry-le-François Ville Vitry-le-François lieuville Espace Paul Bert Vitry-le-François Vitry-le-François Departement Marne

Espace Paul Bert Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

IUTL : Conférence de M. Jean-François BOULANGER Espace Paul Bert Vitry-le-François 2019-12-12 was last modified: by IUTL : Conférence de M. Jean-François BOULANGER Espace Paul Bert Vitry-le-François Espace Paul Bert Vitry-le-François 12 décembre 2019 14:30 Espace Paul Bert Vitry-le-François Vitry-le-François Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne