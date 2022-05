Histoire: Les légions de Jules César et les guerriers Rèmes écrasent une coalition de Gaulois belges à Berry-au-Bac en -57 avant J.-C. Espace Paul Bert Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Histoire: Les légions de Jules César et les guerriers Rèmes écrasent une coalition de Gaulois belges à Berry-au-Bac en -57 avant J.-C. Espace Paul Bert, 23 janvier 2020 14:30, Vitry-le-François. Jeudi 23 janvier 2020, 14h30 Sur place Adéhrents IUTL – Il est possible d’assister à une conférence gratuitement par an sans adhérer iutl.vlf@gmail.com, 07 81 19 35 68, 06 07 33 46 23, https://www.facebook.com/groups/485035305598941/, https://www.univ-reims.fr/iutl/centres-regionaux/la-marne/vitry-le-francois/vitry-le-francois IUTL : Une conférence de M. Fabrice DELAITRE Histoire: Les légions de Jules César et les guerriers Rèmes écrasent une coalition de Gaulois belges à Berry-au-Bac en -57 avant J.-C. Espace Paul Bert 5 rue Sainte-Barbe 51300 Vitry-le-François 51300 Vitry-le-François Centre Marne jeudi 23 janvier 2020 – 14h30 à 16h30

