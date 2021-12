Vitry sur Seine Vitry sur Seine île de France, Vitry-sur-Seine Vitry City Graffiti, une balade street art dans un musée à ciel ouvert Vitry sur Seine Vitry sur Seine Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 29 décembre 2021

de 14h00 à 16h00

Le mercredi 22 décembre 2021

de 14h00 à 16h00

Partez à la découverte des trésors peints sur les murs de Vitry-sur-Seine. Cette visite street art reprendra un parcours déambulatoire dans le centre-ville de Vitry. Une promenade dans les rues d’une ville qui est devenue un véritable musée à ciel ouvert. A la suite de C215, un des plus grands artistes du street art mondial, de nombreux artistes locaux et internationaux sont venus à Vitry poser leurs œuvres au milieu d’une population très ouverte et réceptive à cette forme d’art. Avec l’appui d’une municipalité tolérante, ce sont aujourd’hui des centaines d’œuvres qui embellissent la ville, et vous ne pourrez en voir qu’une partie au cours de cette balade ! C’est un passionné de la ville et de l’art urbain qui vous guidera tout le long de cette balade street art à la découverte des oeuvres de C215, Meushay, Stew et plein d’autres ! Si vous êtes plutôt du soir, profitez des balades street art en afterwork les soirs de semaine ! Découvrez aussi le parcours street art du Grand Paris en suivant la balade du 13e arrondissement jusqu’à Vitry-sur-Seine ! L’Association Vitry’N Urbaine a pour objectif la mise en valeur de l’art urbain, en particulier dans la ville de Vitry-sur-Seine. Vitry sur Seine . Vitry sur Seine 94400 Contact : https://exploreparis.com/fr/1083-vitry-city-graffiti.html Loisirs;Street-art

