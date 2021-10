VITROLLYWOOD : Cérémonie de clôture de la 12 ème édition Salle de spectacle Guy Obino, 23 octobre 2021, Vitrolles.

Salle de spectacle Guy Obino, le samedi 23 octobre à 20:30

Notre projet **Vitrollywood** **_: Tous unis contre le racisme_** se conclut par une grande soirée de diffusion publique permettant de présenter publiquement les 7 court-métrages réalisés au cours de nos stages estivaux. Organisée au sein de la salle de spectacle municipale _Guy Obino_, cette soirée se déroule sous la forme d’une cérémonie finale de festival cinématographique professionnel : tapis rouge, arrivée des participants en limousines, diffusion sur grand écran des films et annonce du palmarès… Ce temps fort final permet de réunir les différents participants et leurs parents autour d’un temps de clôture attractif et festif. Nous souhaitons, avec cette soirée exceptionnelle promouvoir les différents objectifs socioculturels de notre action, faire résonner le projet et surtout valoriser le travail et l’implication des jeunes participants. Les jeunes, encouragés par la mise en compétition de leurs créations, s’investissent chaque année pleinement dans leur travail, et sont fiers de présenter leurs films au public. L’émulation inhérente à la forme de notre cérémonie de clôture sert de prétexte pour croiser différents publics et nous permettre de présenter des créations originales interpellant sur la problématique du racisme et des discriminations. Les différents films réalisés par les jeunes participants seront tous disponibles à partir du 24 octobre sur notre chaine Yotube : [Youtube _Vatos Locos Vidéo._](https://www.youtube.com/c/T2JV/featured?view_as=subscriber)

Manifestation gratuite sur réservations (Places limitées). Accès à la cérémonie soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

Salle de spectacle Guy Obino rue roumanille, 13127 Vitrolles La Tuilière Bouches-du-Rhône



