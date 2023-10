Salon Bien-être, Médecines Douces à la Salle Obino à Vitrolles Vitrolles Vitrolles, 25 novembre 2023 10:00, Vitrolles.

Salon Bien-être, Médecines Douces à la Salle Obino à Vitrolles Vitrolles Vitrolles 25 et 26 novembre

GRATUIT – RDV les 25 et 26 novembre 2023 pour le Salon du Bien-être et des Médecines Douces « HistoireZen » à Vitrolles 25 et 26 novembre 1

Le Salon du Bien-Être et des Médecines Douces “HistoireZen” investit la Salle OBINO à VITROLLES et vous donne rendez-vous les 25 et 26 NOVEMBRE 2023 pour vivre une expérience unique qui nourrira votre corps, votre esprit et votre âme.

Ce qui vous attend

– 90 exposants, coachs, artisans, créateurs, praticiens, thérapeutes…

– 30 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace food-trucks

– 4 univers : Bio, Bien-être, Médecine Douces, Arts Divinatoires

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Salle Guy Obino – Rue Roumanille 13127 Vitrolles

⏰ Samedi 25 novembre 2023 de 10h à 19h

⏰ Dimanche 26 novembre 2023 de 10h à 19h

Entrée gratuite vous donnant accès au Salon et aux conférences et ateliers toute la journée!

Et pour satisfaire vos papilles, ne manquez pas l’espace Foodtrucks où vous pourrez vous régaler de délicieuses spécialités salés et sucrés !

Vitrolles Rue Roumanille 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône