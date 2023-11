Salon des Arts Divinatoires, de la Spiritualité et des Minéraux à la Salle OBINO à VITROLLES Vitrolles Vitrolles, 25 novembre 2023T 10:00, Vitrolles.

Salon des Arts Divinatoires, de la Spiritualité et des Minéraux à la Salle OBINO à VITROLLES Vitrolles Vitrolles 25 et 26 novembre

Entrée Gratuite – RDV les 25 et 26 novembre 2023 pour le Salon des Arts Divinatoires, de la Spiritualité et des Minéraux « HistoireZen » à la Salle Guy Obino à Vitrolles 25 et 26 novembre 1

HistoireZen vous donne rendez-vous les 25 et 26 novembre 2023 pour Le Salon des Arts Divinatoires, de la Spiritualité et des Minéraux à la Salle OBINO à VITROLLES

ENTRÉE GRATUITE ❤️

Envie d’explorer les profondeurs de votre développement personnel et de découvrir la connaissance de soi, d’interroger votre destin pour vous guider sur votre chemin de vie et de plongez dans l’art des minéraux et de la lithothérapie. Vous êtes au bon endroit !

Ce qui vous attend :

– Des Astrologues, Médiums, Numérologues, Voyants, Cartomanciens, Chamanes, Energéticiens Karmique, Thérapeutes, Contacts défunts… Des professionnels passionnés et passionnants

– Des conférences et ateliers gratuits

– 3 univers : Arts divinatoires, Spiritualité, Minéraux

– 1 espace food-trucks

Associé au Salon du Bien-être et des Médecines Douces, l’événement réunit 90 exposants passionnés et passionnants en arts divinatoires, spiritualité, médecines douces, minéraux, santé au naturel et développement personnel et 30 conférences et ateliers. Vous découvrirez une palette d’offres qui nourrissent le corps, l’âme et l’esprit.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Salle Guy Obino – Rue Roumanille 13127 Vitrolles

⏰ Samedi 25 novembre 2023 de 10h à 19h

⏰ Dimanche 26 novembre 2023 de 10h à 19h

Entrée gratuite vous donnant accès au Salon et aux conférences et ateliers toute la journée

Espace Foodtrucks

Vitrolles Rue Roumanille 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône