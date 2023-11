Adn / Histoires de Familles THEATRE DE FONTBLANCHE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Adn / Histoires de Familles

Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Quatre interprètes ont accepté de faire un test ADN « récréatif », permettant de découvrir ses origines, et de confronter les résultats à leurs propres histoires familiales. Mon ADN, sorte de carte d'identité objective, peut-il bouleverser mon sentiment d'identité ? Dans cette pièce, le public est invité à être un témoin privilégié de l'aventure partagée avec humour par les comédiens. Quelles seront les dissonances entre la parole de la science et les récits transmis ? 

Metteur en scène : Linda Blanchet
Durée du spectacle : 1h40
Tout public à partir de 13 ans

