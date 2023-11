La Leçon de Français THEATRE DE FONTBLANCHE, 12 janvier 2024, VITROLLES.

La Leçon de Français THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:30 (2024-01-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

MAIRIE DE VITROLLES (R-2022-003814 / R-2022-003807) présente ce spectacle « J’ai toujours été intéressé par la question du langage, des langues, des malentendus, par l’ambiguïté des mots… Pour ce spectacle, j’ai cru bon de m’inspirer d’une situation de malentendu, comme une histoire qui contiendrait une partie du matériau que j’ai pu collecter et qui croiserait les situations qui m’ont parue exemplaires aujourd’hui, notamment liées à l’immigration, ainsi que mes questions personnelles, mes souvenirs d’enfance, mon rapport à l’apprentissage, mon regard sur la société moderne et son intransigeance envers les plus démunis. » Pépito MatéoMetteur en scène : Pepito Matéo Tout public à partir de 12 ansDurée du spectacle : 1h15N° de téléphone accès PMR : 04 42 02 46 50 La Leçon de Français

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône

