Au Non du Père THEATRE DE FONTBLANCHE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles Au Non du Père THEATRE DE FONTBLANCHE, 21 novembre 2023, VITROLLES. Au Non du Père THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Depuis 2012, dans Face à leur destin, un ensemble de six pièces, Ahmed Madani met en scène la jeunesse des quartiers populaires et en montre tous ses visages. Ahmed Madani Votre billet est ici THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Vitrolles Autres Lieu THEATRE DE FONTBLANCHE Adresse allée des artistes Ville VITROLLES Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville THEATRE DE FONTBLANCHE latitude longitude 43.421025074695535;5.283065364112567

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitrolles/