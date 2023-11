Black Lives From Generation to Generation THEATRE DE FONTBLANCHE, 17 novembre 2023, VITROLLES.

Black Lives From Generation to Generation THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 21:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 15.75 à 15.75 euros.

Les compositeurs de BLACK LIVES viennent des États-Unis, des Caraïbes et d’Afrique ; leurs chansons s’inspirent de nombreuses influences et elles représentent un riche échantillon du nombre infini de façons de concevoir l’existence des Noirs dans le monde. Mais au-delà de cette variété, ce qui les unit avant tout, c’est le désir de lutter pour l’égalité et la justice à travers la musique. Ils sont connus pour leur travail de leaders mais aussi pour leur collaboration avec des artistes mondialement connus des années 60 à nos jours : Miles Davis, D’Angelo, Meshell Ndegéocello, Salif Keita, Marcus Miller, Roy Hargrove, Erykah Badu, George Benson , Terri Lyne Carrington, Joe Zawinul, Maxwell, Cassandra Wilson, The Headhunters, Wayne Shorter, Esperanza Spalding et bien d’autres. Lors des concerts live, chaque artiste a la chance d’endosser deux rôles : celui d’un membre du groupe jouant les compositions des autres et celui d’un leader lorsqu’il s’agit d’interpréter sa propre création. Tout le monde n’est pas sur scène en même temps, sauf pour le grand final. Les concerts live mettent en lumière la diversité des générations et des parcours musicaux de ces artistes. Ce qui frappe, c’est l’aisance, l’authenticité, et l’inspiration avec lesquelles les musiciens parcourent tous les horizons musicaux : jazz, soul, funk, jazz-fusion des années 70, musiques africaines, rock, blues et gospel… Tout est métissé et magnifié, parfois avec une folle intensité, d’autres fois avec des nuances subtiles. La musique est d’une qualité exceptionnelle et les solos impeccables. Dans cette pléiade d’artistes de renom, force est de constater que les égos ont été mis de côté et que chaque talent singulier est au service exclusif de la musique. C’est un concert plein de surprises, avec une énergie qui enflamme le public ! Line Up : Reggie Washington, basse Jacques Schwarz-Bart, saxophone Pierrick Pédron, saxophone Grégory Privat, piano Federico Gonzalez Peña, clavier Jean-Paul Bourelly, guitare & chant Adam Falcon, guitare & chant David Gilmore, guitare Gene Lake, batterie Marque Gilmore, batterie & électroniques Sonny Troupé, batterie Tutu Puoane, chant Christie Dashiell, chant Sharrif Simmons, spoken word Dj Grazzhoppa, platines — Placement libre assis. Ouverture des portes à 18H30, début des concerts vers 19H. Adresse : Café de la Danse, 05 Passage Louis-Philippe, 75011 Paris. Métro Bastille / Richard Lenoir.

Votre billet est ici

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône

15.75

EUR15.75.

Votre billet est ici