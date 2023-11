Revanche THEATRE DE FONTBLANCHE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles Revanche THEATRE DE FONTBLANCHE, 14 novembre 2023, VITROLLES. Revanche THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. MAIRIE DE VITROLLES (R-2022-003814 / R-2022-003807) présente ce spectacle Marjorie Fabre s’est immergée auprès d’adolescents pour écrire son texte Revanche. Par une écriture séquentielle et rythmée, elle propose une palette de 19 personnages qui décident de changer la donne : quitter leur statut de victime pour endosser celui du héros. Elle s’intéresse à leur parcours de vengeurs : leurs victoires, leurs difficultés, leurs doutes. Metteur en scène : Marie ProvenceDurée du spectacle : 1h20Tout public à partir de 12 ansN° de téléphone accès PMR : 04 42 02 46 50 Revanche Votre billet est ici THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône 17.0

