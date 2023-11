Fur MOULIN A JAZZ, 16 décembre 2023, VITROLLES.

Fur MOULIN A JAZZ. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 21:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 13.75 à 13.75 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) près un premier album Boîte Noire en 2021 et six morceaux sortis cette année uniquement en digital, le trio FUR de la clarinettiste Hélène Duret poursuit son exploration musicale. Le groupe, composé du guitariste Benjamin Sauzereau et du batteur Maxime Rouayroux, sillonne des paysages sonores aux largeurs inattendues, où l’improvisation se cache à chaque virage. Sur ce chemin utopique et sinueux, les clarinettes d’Hélène et la guitare de Benjamin dialoguent chaleureusement, pendant que la batterie de Maxime rythme les pas et rend compte des aspérités. Cette joyeuse bande sait très bien ce qu’elle va vous raconter, mais elle ne sait pas encore comment elle va vous le dire, elle le découvre avec vous, au fur et à mesure… Rendez-vous au Moulin à Jazz pour ce concert qui s’annonce plein de surprises !

MOULIN A JAZZ VITROLLES Domaine de Fontblanche Bouches-du-Rhône

