Vitrines Théâtre Darius Milhaud Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au jeudi 28 mars 2024 :

jeudi

de 19h00 à 20h00

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d'emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Bienvenue dans « Vitrines » une création originale et décapante sur le tourbillon de la mode, un spectacle satirique et visuel qui questionne sous toutes ses coutures l'industrie du textile et ses impacts socio-écologiques.

À

l’aune de notre société dans laquelle la fast fashion est le mode de

consommation privilégié, six jeunes femmes insolentes vous emportent dans leur

univers. De la manageuse inflexible à l’excentrique critique de mode en passant

par l’influenceuse au bon cœur, venez découvrir le destin tragique de nos

vêtements dans un ballet d’habits renversant !

Vous

trouverez dans nos rayons, la gloire de la déchetterie, la déchéance des

défilés, des pantalons trop petits, des tendances de plus en plus courtes, et

surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotions. N’hésitez surtout pas !

Auteur & Mise en scène : Collectif QuinKonce

Avec

: Amïya Crepeau, Éloïse Triconnet, Juliette Ivoy, Margot Dubuit, Pauline Ferreira, Pernelle Desbois

Ferreira, Pernelle Desbois

Genre

: Théâtre contemporain / Comédie satirique

Tout

public (dès 12 ans)

Durée : 55mn

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019

Contact : +33142019226

Louane Palamara Vitrines