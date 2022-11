Vitrines en cours – Compagnie Volubilis Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Vitrines en cours – Compagnie Volubilis Aix-en-Provence, 2 décembre 2022, Aix-en-Provence. Vitrines en cours – Compagnie Volubilis

Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-02 – 2022-12-03 Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Ces pièces sont proposées sous forme de solo et de duo. Elles se jouent en alternance tout le long d’une journée pendant les horaires d’ouverture des commerces.

Certaines vitrines petites ou grandes, exposées ou cachées, anciennes ou récentes, donnent à voir des corps immobiles ou bien en mouvement, des corps expressifs ou bien performatifs. Ces histoires de vitrines prêtent à sourire, à rire, à déranger tout en interrogeant le rapport que nous instaurons à notre propre consommation.



Avec la complicité des commerçants de la Ville d’Aix-en-Provence.

En partenariat avec la Ville d’Aix-en-Provence et dans le cadre d’une 5e Saison – Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence



● Chorégraphe : Agnès Pelletier

● Interprètes : Christian Lanes, Lisa Guerrero, Cyril Cottron, Yann Nédélec, Solène Cerutti, Odile Azagury, Virginie Garcia, Vincent Curdy, Agnès Pelletier, Eloise Deschemin, Raphaël Dupin (ou Matthieu Sinault), Yendi Nammour, Quentin Thomas. Bande-son Yann Servoz.

● Costumes : Cathy Sardi Le spectacle « Vitrines en cours » consiste à proposer des courtes pièces chorégraphiques écrites pour les enseignes de magasins, elles ont été créées en s’appuyant sur le genre et l’histoire du commerce pour mieux les détourner et les transgresser. contact@lieuxpublics.com Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Place de l'Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Ville Aix-en-Provence lieuville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Vitrines en cours – Compagnie Volubilis Aix-en-Provence 2022-12-02 was last modified: by Vitrines en cours – Compagnie Volubilis Aix-en-Provence Aix-en-Provence 2 décembre 2022 aix en provence Bouches-du-Rhne Place de l'Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône