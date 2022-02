Vitrines en cours – Cie Volubilis Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Pièces chorégraphiques pour magasins.



Le spectacle consiste à proposer des courtes pièces chorégraphiques écrites pour les enseignes de magasins, elles ont été créées en s’appuyant sur le genre et l’histoire du commerce pour mieux les détourner et les transgresser.



Certaines vitrines petites ou grandes, exposées ou cachées, anciennes ou récentes, donnent à voir des corps immobiles ou bien en mouvement, des corps expressifs ou bien performatifs. Ces histoires de vitrine prêtent à sourire, à rire, à déranger tout en interrogeant le rapport que nous instaurons à notre propre consommation.



Chorégraphe : Agnès Pelletier

Bande son : Yann Servoz

Costumes : Cathy Sardi

