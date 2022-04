Vitrine Catégorie d’évènement: île de France

Est-ce que j’entends tout ce que je vois ? Est-ce que je vois tout ce que j’entends ? Par une performance visuelle et sonore de Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache, nous sommes invités à audio-regarder ce dehors où la poésie du réel s’exprime en discrets détails. Utilisant une vitrine comme écran de cinéma et ses passants comme figurants, Les Harmoniques du Néon décalent petit à petit ce quotidien pour nous en révéler ses habitudes et sa bizarrerie. En initiant un changement de temporalité qui s’extrait de celle du va-et-vient de la rue, cette étude anthropologique souligne les traces que laissent ces passants au dehors et en nous-même avec : Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet Lauréat 2020 de la bourse SACD Auteurs d’espaces. Découvrez le teaser ici Contact : https://www.atelierduplateau.org/accueil 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.atelierduplateau.org/infos-pratiques/tarifsrservations

