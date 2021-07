Tassin-la-Demi-Lune Espace Culturel L'Atrium Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Vitrine éphémère Espace Culturel L’Atrium Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Tassin-la-Demi-Lune

Présentation d’œuvres amateurs réalisées par la Jeunesse Tassilunoise ainsi que des œuvres de la ville. Le thème local « Patrimoine et Jeunesse » de cette année permet de mettre en avant cette jeunesse qui a tant à raconter et à vivre.

Vitrine visible de l’extérieur

Vitrine éphémère sur les thèmes « Patrimoine pour tous » et « Patrimoine et Jeunesse » 
Espace Culturel L'Atrium
35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin-la-Demi-Lune

17-19 septembre 2021

