Vitrine des arts Bischwiller, 26 mars 2022, Bischwiller.

Vitrine des arts Bischwiller

2022-03-26 14:00:00 – 2022-04-10 18:00:00

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

EUR La vitrine des arts est un ancien local commercial rénové et aménagé par la Ville pour en faire un véritable lieu d’exposition. La Vitrine des arts permet à tous les artistes (amateurs ou professionnels) de pouvoir gratuitement exposer temporairement son travail sur une période de 15 jours.

Actuellement : exposition de photos par la section ID FOTO de A.R.T.B.E (Association Radio Télévision Bischwiller et Environs).

Le but de cette association est de réunir des photographes amateurs, qu’ils soient débutants, désireux de se perfectionner ou amateurs avertis et… de ne plus prendre des photos mais faire de la photographie !

Ensemble, nous nous épaulons afin de maîtriser techniquement son appareil photographique en mode manuel (et non plus automatique) ainsi que les principales règles de composition de l’image sans oublier le post-traitement sur logiciels.

+33 3 88 53 71 54

dernière mise à jour : 2022-03-14 par Commune de Bischwiller