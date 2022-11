Vitrine de Noël La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice Catégorie d’évènement: La Jonchère-Saint-Maurice

Vitrine de Noël La Jonchère-Saint-Maurice, 30 novembre 2022, La Jonchère-Saint-Maurice. Vitrine de Noël Salle des fêtes

La Jonchère-Saint-Maurice

2022-11-30 16:30:00 16:30:00 – 2022-11-30 19:00:00 19:00:00 Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne La Jonchère-Saint-Maurice Mercredi 30 novembre, de 16h30 à 19h, salle des fêtes de la Jonchère Saint-Maurice. Plus d’informations : 05 55 79 87 60. Vente d’objets en bois et en papier recyclé confectionnés par les enfants du centre de loisirs. Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT Monts du Limousin

Détails Catégorie d’évènement: La Jonchère-Saint-Maurice Autres Lieu La Jonchère-Saint-Maurice Adresse OT Monts du Limousin La Jonchère-Saint-Maurice Ville La Jonchère-Saint-Maurice lieuville Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice

La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-jonchere-saint-maurice/

Vitrine de Noël La Jonchère-Saint-Maurice 2022-11-30 was last modified: by Vitrine de Noël La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice 30 novembre 2022 OT Monts du Limousin

La Jonchère-Saint-Maurice