Vitrine collaborative Bibliothèque Benjamin Rabier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vitrine collaborative Bibliothèque Benjamin Rabier, 14 janvier 2023, Paris. Du samedi 14 janvier 2023 au samedi 18 février 2023 :

. gratuit

Dans le cadre du Mois du livre et de la petite enfance du 19e. Pour le Mois du livre et de la petite enfance du 19e du 14 janvier au 18 février, la Bibliothèque Benjamin Rabier prépare une vitrine intéractive et collaborative. 12 tableaux, où des QR code vous permettront d’écouter des comptines et chansons du monde. A cette occasion, n’hésitez pas à nous envoyer, ou à venir à la bibliothèque pour enregistrer, votre comptine et participer à ce projet. Les fichiers son sont à envoyer par mail avec le titre, son pays d’origine et la langue chantée. Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris Contact : 01 42 09 31 24 bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/ https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/

Chantons sous la pluie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benjamin Rabier Adresse 141, avenue de Flandre Ville Paris lieuville Bibliothèque Benjamin Rabier Paris Departement Paris

Bibliothèque Benjamin Rabier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Vitrine collaborative Bibliothèque Benjamin Rabier 2023-01-14 was last modified: by Vitrine collaborative Bibliothèque Benjamin Rabier Bibliothèque Benjamin Rabier 14 janvier 2023 Bibliothèque Benjamin Rabier Paris Paris

Paris Paris