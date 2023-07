Visite de la vitrine archéologique Vitrine archéologique de L’Île Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Visite de la vitrine archéologique Vitrine archéologique de L’Île Martigues, 4 novembre 2023, Martigues. Visite de la vitrine archéologique Samedi 4 novembre, 14h30 Vitrine archéologique de L’Île Gratuit sur inscription Présentation La vitrine archéologique restitue une partie du village gaulois de L’Île du Ve siècle avant notre ère. Sa visite permet d’aborder, à partir des vestiges de cet habitat évacué en urgence, l’histoire de sa population et de sa vie quotidienne à l’époque gauloise. Informations pratiques Durée 1h

Gratuit

Gratuit

Inscription au 04 42 49 03 30

Localiser
Vitrine archéologique de L'Île
Place Maritima, 13500 Martigues
Martigues
13500 Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite Art Histoire Archéologie

Vitrine archéologique de L'Île, vue de la place Maritima © AHA Martigues

