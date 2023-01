Visite de la vitrine archéologique Vitrine archéologique de L’Île Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Une visite pour découvrir, reconstitué dans la vitrine archéologique de L’Île, un village gaulois du Ve siècle avant notre ère. Vitrine archéologique de L’Île Place Maritima, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation La vitrine archéologique restitue une partie du village gaulois de L’Île du Ve siècle avant notre ère. Sa visite permet d’aborder, à partir des vestiges de cet habitat évacué en urgence, l’histoire de sa population et de sa vie quotidienne à l’époque gauloise. Informations pratiques Durée 1h30

Renseignements au 04 42 49 03 30 Localiser

