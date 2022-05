défilé sans critères Les Elégantes Courbes VandB Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

défilé sans critères Les Elégantes Courbes VandB Vitré, 21 septembre 2019 17:30, Vitré. Samedi 21 septembre 2019, 17h30 Sur place entrée gratuite ouverte à tous https://www.facebook.com/events/2405686096319434/ défilé de mode sans critères Entrée gratuite ouverte à tous pour ce magnifique événement : défilés de mode sans critères de poids au V and B de Vitré à partir de 17H. Stand VDI bien-être présents. VandB Vitré vitré 35500 Vitré Ille-et-Vilaine samedi 21 septembre 2019 – 17h30 à 21h00

Heure : 17:30 - 21:00

