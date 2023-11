Comment Avouer Son Amour Quand On ne Sait Pas Le Mot Pour Le Dire ? SALLE THEATRE, 22 février 2024, VITRE.

Comment Avouer Son Amour Quand On ne Sait Pas Le Mot Pour Le Dire ? SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-02-22 à 20:30 (2024-02-22 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Centre culturel Jacques Duhamel (L-D-2021-001492 / 002074 / 001730) présente ce spectacle Il y a des mots qui disent avec violence notre façon d’aimer, des mots qui blessent. Comment aimer quand notre amour n’a que des insultes pour être qualifié ? Nous partageons trois témoignages de comment vivre sa sexualité en tant que minorité LGBTQIA+ quand on a évolué dans un milieu où le terme homosexuel n’existe même pas en pensée. Il y a Nico, le petit gars de province qui tombe amoureux de ses potes de lycée et Manu la lesbienne butch qui adore Virginie Despentes. Et il y a Less, une lolita qui cherche juste la tendresse. Tout.e.s les trois sont absolument fans de Smalltown Boy et ont ces questions en commun : qui j’aime ? Comment se définir dans cet amour ? Comment se définir en dehors de la norme ? Suis-je un monstre ? Dans ce deuxième opus de La trilogie des monstres, Nicolas Petisoff s’empare de ce qui est censé détruire et l’utilise pour en faire une force, une facette de l’identité. 3 portraits qui racontent la découverte parfois déstabilisante de l’attirance pour une personne du même sexe. Pas de pruderie, un texte fort, beaucoup d’amour.Accès et stationnement facilités : nous vous invitons à utiliser le parking Pôle d’échange multimodal (PEM), situé gare sud, à proximité immédiate du Centre culturel (3 min à pied). Cet équipement moderne, couvert et sécurisé offre une capacité de 607 places. Il est ouvert 7 jours sur 7 et gratuit les 24 premières heures.N° de téléphone PMR : 02 23 55 55 80 Comment Avouer Son Amour Quand On ne Sait Pas Le Mot Pour Le Dire ?

Votre billet est ici

SALLE THEATRE VITRE 2 rue de Strasbourg Ille-et-Vilaine

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici