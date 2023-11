Gretel, Hansel et les Autres SALLE THEATRE, 11 février 2024, VITRE.

Gretel, Hansel et les Autres SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-02-11 à 16:00 (2024-02-04 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. Gretel, Hansel et les autresMetteur en scène : Igor Mendjisky Genre : Théâtre d’objets Âge : Tout public dès 7 ans Durée : 1h15Deux parents tentent d’endormir leurs enfants en leur racontant à leur façon un des plus célèbres contes de Grimm. Plus vraie que nature, leur version prend littéralement vie au moyen des nounours, poupées et autres jouets peuplant la chambre, transformée en immense fabrique à histoires. Entre marionnettes, ombres chinoises et projections visuelles, Igor Mendjisky réinvente Hansel et Gretel en s’inspirant des romans policiers dans ce spectacle nominé aux Molières 2o23 dans la catégorie Jeune Public. Ici, les deux enfants légendaires se sont enfuis d’un monde sans saveurs, dans lequel les parents, très occupés, ne leur consacrent que trop peu de temps. Au cours de cette fugue, ils croisent des créatures aussi rigolotes qu’angoissantes et la fameuse maison en pain d’épice, tandis qu’un détective, à leur recherche, interroge nombre de témoins potentiels. Dans ce décor à l’allure de cabinet de curiosités, le metteur en scène insuffle une dimension cinématographique et décalée au récit merveilleux en faisant appel à l’imagination des petits et des plus grands.Informations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.PMR : 01 56 05 00 76 Gretel, Hansel et les Autres Gretel, Hansel et les Autres

SALLE THEATRE VITRE 2 rue de Strasbourg Ille-et-Vilaine

