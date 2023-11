Les 3 Mousquetaires SALLE THEATRE, 9 février 2024, VITRE.

Les 3 Mousquetaires SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Centre culturel Jacques Duhamel (L-D-2021-001492 / 002074 / 001730) présente ce spectacle 12 comédiens sur scène, des costumes d’époque, de l’amour, des intrigues et des combats d’épées. De l’aventure au théâtre !Accessible en surtitrage pour les personnes sourdes/malentendantes et en audiodescription pour les personnes malvoyantes. Une aventure grisante et vertigineuse, une épopée de cape et d’épée, de sentiments et de cavalcades, qui fait partie de notre patrimoine ! À travers cette adaptation originale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, la compagnie le Grenier de Babouchka rend hommage au théâtre de tréteaux et au grand cinéma de cape et d’épée. Le traitement moderne et épuré de la scénographie mêlé à une reconstitution classique des costumes hauts en couleur permet un mouvement de jeu permanent pour un merveilleux voyage dans le temps : 12 artistes sur scène, des chants et de la musique jouée en direct, une dizaine de combats d’épée magistralement chorégraphiés, de l’humour et de l’amour. Ce spectacle choral vous embarquera dans l’intrigue politique, historique et amoureuse où le jeune gascon d’Artagnan, fraîchement débarqué de sa province, s’associera aux trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, pour servir le Roi. Ensemble ils tenteront de sauver l’honneur de la reine face aux complots du cardinal de Richelieu, aidé du comte de Rochefort et de la trouble Milady de Winter.Public visé : A partir de 8 ans.Accès et stationnement facilités : nous vous invitons à utiliser le parking Pôle d’échange multimodal (PEM), situé gare sud, à proximité immédiate du Centre culturel (3 min à pied). Cet équipement moderne, couvert et sécurisé offre une capacité de 607 places. Il est ouvert 7 jours sur 7 et gratuit les 24 premières heures. N° de téléphone PMR : 02 23 55 55 80 Les 3 Mousquetaires

SALLE THEATRE VITRE 2 rue de Strasbourg Ille-et-Vilaine

