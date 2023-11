Guillaume Poncelet SALLE THEATRE, 21 décembre 2023, VITRE.

Guillaume Poncelet SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-12-21 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Centre Culturel Jacques Duhamel (L-D-2021-001492 / 002074 / 001730) présente ce spectacle Aussi talentueux qu’aventureux, le pianiste et trompettiste Guillaume Poncelet évolue dans un univers sonore hybride. Qualifié de virtuose par les artistes qu’il accompagne dans l’ombre des studios, il compose et enregistre pour des films et des grands noms tels que Ben Mazué, Thomas Azier ou encore Gaël Faye avec qui il partage la scène. Dans l’effervescence de tous ces projets et après un premier album 88 remarqué par la critique, Guillaume Poncelet sort son nouvel EP « Haven ». Des compositions au son feutré, dans lesquelles le pianiste continue d’explorer la sphère d’une musique néo-classique minimaliste aux nuances profondes et subtiles. Un voyage assuré, un coup de coeur qu’on espère partager ! Guillaume Poncelet

SALLE THEATRE VITRE 2 rue de Strasbourg Ille-et-Vilaine

