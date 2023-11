La Mort Grandiose des Marionnettes SALLE THEATRE, 16 décembre 2023, VITRE.

Ville de Clichy-sous-Bois (1-1116453/3-1116454) présente : Cette délirante danse macabre d’humour noir et de burlesque nous plonge dans une succession d’aventures héroïques et satiriques. Des marionnettes, dont la vie ne tient qu’à un fil, vouées à des morts aussi certaines que farfelues, rendront leur dernier soupir pour notre plus grand plaisir. Une inventivité à couper le souffle, menée par une troupe d’artistes canadiens délirants et audacieux. Un bijou de créativité, de tendresse, d’humour. Informations pratiques :Ouverture à 20h – parking à proximité – Transports : RER E Bondy puis T4 (mairie de Clichy-sous-Bois) ou RER B Aulnay-sous-Bois puis Bus 613 (arrêt Mairie -Château)Réservation PMR : 01 43 88 58 65 La Mort Grandiose des Marionnettes La Mort Grandiose des Marionnettes

SALLE THEATRE VITRE 2 rue de Strasbourg Ille-et-Vilaine

